Jaimie Vaes heeft voor het eerst officieel gereageerd op de aanhouding van haar verloofde Lil Kleine, nadat er beelden waren opdoken waarop te zien is dat hij haar mishandelt. Ze laat aan De Telegraaf weten dat er alleen maar verliezers zijn in deze situatie.

"Ik reageer normaal nooit, maar de verhalen worden steeds gekker. Ik ben een fulltimemoeder die er ineens alleen voor staat. Ik heb enorm veel liefdesverdriet te verwerken in een onwerkelijke situatie. Het laatste waar ik mee bezig ben is Jorik in de val lokken", zegt Vaes.

Met de verklaring reageert Vaes op een gerucht dat dinsdag door een zogeheten juicekanaal werd verspreid. Daarin werd gezegd dat de styliste haar partner Jorik Scholten, zoals Lil Kleine echt heet, bewust in de val zou hebben gelokt en slechts uit zou zijn op geld.

"Dit zijn Joriks daden die een halt zijn toegeroepen op een ongelukkige en harde manier. Hierin zijn geen winnaars, alleen maar verliezers", sluit zij haar verklaring af.

Lil Kleine werd dinsdag opnieuw vastgezet op verdenking van de mishandeling van zijn verloofde. Hij werd twee weken geleden al opgepakt voor de vermeende mishandeling en zat toen drie nachten in de cel. De rapper werd vervolgens vrijgelaten in afwachting van het onderzoek, maar daartegen ging het Openbaar Ministerie (OM) in beroep.

Na de arrestatie verbraken diverse partijen de samenwerking met Lil Kleine. Zijn managementbureau NAMAM vertegenwoordigt ook Vaes en heeft nog geen besluit genomen over de voortgang van de samenwerking. Het profiel van de rapper is inmiddels wel van de site van NAMAM gehaald.