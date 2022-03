Ye heeft opnieuw een nieuwe advocaat moeten aannemen in de aanloop naar de scheidingsprocedure met Kim Kardashian. Inmiddels is de rapper toe aan zijn vierde advocaat in het proces. Dit keer wordt hij bijgestaan door hetzelfde team als Dr. Dre bij diens scheiding, meldt TMZ.

Ye en Kardashian staan woensdag opnieuw tegenover elkaar in de rechtbank. Kardashian heeft onlangs nog kenbaar gemaakt zo snel mogelijk als vrijgezel door het leven te willen, maar tot nu toe heeft Ye nog niet meegewerkt, zo schreef ze al in haar aanvraag.

Bronnen die Ye goed kennen menen dat Chris Melcher, die enkele uren ervoor nog zijn advocaat was, slecht te bereiken was en dat de communicatie daardoor slecht verliep. In de communicatie met Kardashian en haar team werd eerder gesuggereerd dat het omgekeerde het geval is: de rapper was slecht bereikbaar.

Eerder vroeg Kim Kardashian al bij de rechter haar naam wettelijk te laten veranderen: na haar huwelijk met Ye, die toen nog door het leven ging als Kanye West, droeg ze een dubbele achternaam. Inmiddels is West uit haar naam gehaald.

Verwacht wordt dat de rechter woensdag een uitspraak doet over de huwelijkse staat van de twee, die zeven jaar getrouwd waren en vier kinderen hebben. Dan is de scheiding echter nog niet rond: Ye meent dat de huwelijkse voorwaarden niet geldig zijn.