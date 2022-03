Lil Kleine zit opnieuw vast, omdat hij ervan wordt verdacht zijn verloofde Jaimie Vaes te hebben mishandeld. Een woordvoerder van het Openbaar Ministerie (OM) bevestigt dat dinsdag, nadat de raadkamer van de rechtbank in Amsterdam had besloten dat de rapper de komende veertien dagen niet in vrijheid mag doorbrengen.

Lil Kleine, wiens echte naam Jorik Scholten is, werd twee weken geleden opgepakt nadat een video waarin hij Vaes mishandelt online was opgedoken. Nadat hij drie nachten in de cel had doorgebracht, bepaalde de rechter-commissaris dat het voorarrest van de rapper werd geschorst. Het OM was het daar niet mee eens en ging in beroep.

Maandag kreeg het OM gelijk en oordeelde de raadkamer van de rechtbank dat Lil Kleine de komende veertien dagen vastzit. Het OM stelde dat er voldoende ernstige bezwaren waren om hem langer vast te houden. De raadkamer ging daarin mee. "De raadkamer is van oordeel dat er voldoende ernstige bezwaren zijn voor poging tot zware mishandeling", viel maandag op het Twitter-account van de rechtbank van Amsterdam te lezen.

Eerder dit jaar werd Lil Kleine al veroordeeld voor betrokkenheid bij een mishandeling in het uitgaansleven in Amsterdam. Tegen zijn werkstraf is hij in hoger beroep gegaan. Vorig jaar werd de rapper ook al op Ibiza gearresteerd op verdenking van mishandeling van zijn vriendin, die tevens de moeder van zijn zoon Lío is.