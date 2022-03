Welmoed Sijtsma, die sinds een jaar vrijgezel is, durft zich door het einde van haar relatie kwetsbaarder op te stellen. Ze vindt het makkelijker om over haar gevoelens te praten, vertelt de 31-jarige Op1-presentatrice in gesprek met Beau Monde.

"Ik kom uit een ondernemersgezin waarin het vroeger best vaak draaide om werk. 'Niet lullen, maar poetsen'; een beetje dat idee. Ik stopte gevoelens weg", vertelt de Wie is de Mol?-kandidate, die tot februari 2021 ruim tien jaar een relatie had en ook verloofd was.

"Maar nu waren de dingen zo aan de oppervlakte gekomen dat ik er niet meer omheen kon en dat heeft me veel gebracht. Als je je kwetsbaar durft op te stellen over bijvoorbeeld twijfels of dat je niet chill in je vel zit, dan zijn mensen ook opener naar jou toe. Het geeft een diepere laag, waardoor mijn vriendschappen bijvoorbeeld hechter zijn geworden."

Inmiddels heeft Sijtsma wel weer wat dates gehad, maar denkt ze dat het goed is om even alleen te zijn. "Al sta ik - als echte romanticus - natuurlijk altijd open voor de liefde. Ik ben bezig met een soort vergelijkend warenonderzoek en aan het uitvinden wie bij me past en wat ik zoek in een relatie."

Geruchten over een relatie met Op1-collega Jort Kelder drukt Sijtsma de kop in. "Jort en ik kunnen er wel om lachen hoor. We hebben er zelfs weleens over nagedacht om er voor de grap een sappige roddel van te maken en ons huwelijk groots aan te kondigen. Maar nee, er klopt niks van."