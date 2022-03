Simon Leviev, bekend uit de Netflix-documentaire The Tinder Swindler, wordt voor miljoenen dollars aangeklaagd door de echte Leviev-familie. Dat melden meerdere Amerikaanse entertainmentsites. De oplichter deed alsof hij banden had met de Israëlische familie, die in diamanten handelt, en ontvreemdde zo duizenden euro's bij diverse vrouwen.

In rechtbankpapieren die onder meer Page Six in handen heeft, valt te lezen dat diamantmagnaat Lev Leviev juridische stappen onderneemt tegen de beruchte fraudeur omdat Simon, die werd geboren als Shimon Hayut, zich "lange tijd heeft voorgedaan als de zoon van Lev Leviev".

Volgens de papieren gebruikte Simon ook het handelsmerk van LLD Diamonds, het bedrijf van Lev Leviev, om zijn slachtoffers te doen geloven dat hij inderdaad deel uitmaakte van het familiebedrijf. Simon heeft volgens de familie veel vrouwen, mannen en bedrijven over de hele wereld "bedrogen en pijn gedaan".

Chagit Leviev, de dochter van Lev, zei in een verklaring dat Simon een fraudeur is "die de identiteit van onze familie heeft gestolen en onze goede naam heeft gebruikt om slachtoffers voor miljoenen dollars op te lichten." De advocaat van de familie Leviev vertelt aan People dat zijn bedrijf momenteel aan "een aantal rechtszaken" tegen Simon werkt.

Simon heeft in de afgelopen tien jaar twee keer vastgezeten, een keer voor fraude en oplichting en een keer voor het vervalsen van een paspoort. Er lopen momenteel fraudezaken tegen hem in onder meer Noorwegen en Zweden. In een interview ontkende hij onlangs dat hij een oplichter is.