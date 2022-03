Het is inmiddels ruim een jaar geleden dat Kim Kardashian een scheiding heeft aangevraagd, maar de realityster is nog altijd niet officieel gescheiden van Ye. En dat terwijl beiden al nieuwe relaties hebben (gehad). Mogelijk komt daar deze week verandering in.

"Ik wil heel graag gescheiden zijn", schrijft Kardashian eind februari 2022 in nieuwe rechtbankdocumenten. Het stel is dan al ruim een jaar niet meer samen, maar de rapper weigert papieren te ondertekenen om de scheiding definitief te maken. Eerst hoopt hij nog dat ze toch weer samenkomen, maar inmiddels is het uitgelopen op een openbare ruzie.

Via sociale media deelt Ye, voorheen bekend als Kanye West, diverse screenshots van appjes en sms'jes die hij en Kardashian naar elkaar sturen. Die berichten gaan over de vier kinderen die het stel heeft, maar ook over de veiligheid van de realityster en haar huidige partner Pete Davidson. Ye is niet blij met de nieuwe relatie van zijn toekomstige ex-vrouw en roept zijn fans meerdere malen op de komiek uit te jouwen. Daarbij deelt hij allerlei geruchten over Davidsons voormalige relatie met Ariana Grande en beschuldigt hem ervan haar te hebben gechanteerd.

Het zorgt voor een onveilige situatie voor Kardashian en Davidson, zo valt ook te lezen in persoonlijke berichten die zij aan Ye stuurt. Uit de screenshots valt op te maken dat zij haar ex heeft gevraagd hen met rust te laten. "Het is eng", schrijft ze over de fans die naar Davidson schreeuwen. Als de komiek kort terugkeert op Instagram worden de reacties onder zijn bericht ook meteen gevuld met fans van Ye.

Ye meent dat Kardashian ervoor zorgt dat hij hun vier kinderen amper kan zien. Daarnaast haalt hij regelmatig op sociale media uit naar zijn voormalige schoonfamilie. Met de berichten die Ye deelt probeert Kardashian het belang van een scheiding te onderstrepen bij de rechter: de situatie wordt er niet prettiger op en het zou voor iedereen beter zijn als het klaar was.

Ye reageert daarop opmerkelijk: hij claimt dat Kardashian helemaal niet kan bewijzen dat de berichten door hem geplaatst zijn. Daarom zouden de berichten niet gebruikt mogen worden in de rechtbank deze week.

Een ander probleem is dat de advocaten van Ye maar moeilijk met hem in contact komen, wordt in oktober 2021 al duidelijk. Kardashian hoopt er deze week via de rechter voor te zorgen dat dat geen punt meer hoeft te zijn. De huwelijkse voorwaarden zijn duidelijk en Kardashian heeft Ye al uitgekocht uit de gezamenlijke woning in Los Angeles. Over de rest van de 70 miljoen dollar aan gedeelde waren kan volgens de realityster makkelijk een schikking worden getroffen.

Ye ziet dat anders, zo blijkt eind februari. Hij heeft in rechtbankdocumenten laten weten dat de huwelijkse voorwaarden niet meegenomen mogen worden omdat ze volgens zijn advocatenteam niet geldig zijn. Ye wil dat de voorwaarden in een rechtszaak worden besproken en gewogen, wat de scheiding weer verder zou vertragen.

De zorg over Psalm, Chicago, North en Saint zal het stel gaan delen, blijkt uit de eerste scheidingspapieren. Voorlopig lijkt daar niets aan veranderd, al is het de vraag of de manier waarop Ye zich nu gedraagt daar nog verschil in gaat maken.