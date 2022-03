Jan Rot is dankbaar voor de "storm van warmte" die hij trotseert sinds hij afgelopen zomer bekendmaakte dat hij uitgezaaide darmkanker heeft. Dat zegt de 64-jarige zanger, schrijver en vertaler dinsdagavond in het AVROTROS-programma Volle Zalen.

"Als je zomaar omvalt, dan maak je er niks van mee. Nu is er zo'n storm van warmte", aldus Rot tegen presentator Cornald Maas over alle (media)aandacht. Hij kreeg onder meer steunbetuigingen en brieven van vooraanstaande collega's. "Dit heb ik in dankbaarheid aanvaard", vertelt de zanger.

Terugkijkend op zijn leven kan Rot naar eigen zeggen tevreden zijn. "Mijn ambities waren nooit roem en succes, maar gewoon om mooie dingen te maken. Daar ben ik ook het meest trots op, dat ik 45 jaar mijn broek heb kunnen ophouden en waanzinnig veel heb geproduceerd en gemaakt met liefde", zegt hij. "En ik vind het ook allemaal mooi. Natuurlijk zijn sommige dingen beter dan andere, maar het is jouw oogst. Daar heb ik ook steeds plezier aan."

Rot is niet zo bezig met de gedachte of hij na zijn dood nog herinnerd zal worden. "Als ik binnen tien jaar vergeten ben, dan ben ik maar binnen tien jaar vergeten." Vroeger wilde de artiest juist wel dat zijn "erfenis" of de "meesterwerken" die hij had gemaakt, herinnerd zouden worden. Maar nu is dat niet meer zo. "Mijn meesterwerken zijn mijn vier kinderen, vooral dankzij mijn vrouw Daan."