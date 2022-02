De keren dat Shakira en haar vriend Gerard Piqué ruzie krijgen, is het omdat de zangeres te laat komt. Ze vertelt in de podcast Planet Weirdo with Holly H. dat haar gebrek aan punctualiteit weleens tot frustratie leidt bij de voetballer.

"Mijn arme vriend moet altijd zo lang op mij wachten dat hij het zat is", zegt Shakira lachend. "Want de Colombiaanse tijd is niet dezelfde als de Catalaanse of Spaanse tijd", zegt de zangeres, verwijzend naar de verschillende achtergronden van haar en de voetballer van FC Barcelona. "De keren dat we ruzie maken, is het omdat ik te laat ben en hij op mij moet wachten."

De 45-jarige Shakira legt uit dat zij vanwege haar creatieve werk als zangeres anders denkt dan haar precies tien jaar jongere vriend, die als profvoetballer een gestructureerder bestaan gewend is. "Het maakt niet uit of ik op zaterdag, zondag of maandag moet werken, het voelt voor mij hetzelfde. Ik ben dus helemaal het besef van tijd verloren."

Toch gaat het wel beter sinds de twee samen zijn. "Ik ben veel punctueler geworden sinds ik hem ken", aldus Shakira.

Shakira en Piqué zijn sinds 2011 een stel. Ze hebben samen twee zonen, die werden geboren in 2013 en 2015.