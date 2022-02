Ben Saunders hoeft niet geopereerd te worden aan het abces van 5 centimeter dat recentelijk op zijn dikke darm is ontdekt. De 38-jarige zanger maakt zijn antibioticakuur af en mag dan weer naar huis, vertelt hij maandag aan Shownieuws.

Er was eerst nog sprake van dat Saunders mogelijk geopereerd moest worden. Wellicht had hij dan een stoma moeten krijgen. "Ik hoop dat ik snel weer op de been ben en weer door kan met mijn dagelijkse leven. Er komen leuke dingen aan die ik niet wil missen", zegt hij.

De zanger vertelde aan het entertainmentprogramma dat hij al enkele weken rondliep met flinke pijn, maar dat hij gewoon doorging. Toen hij amper nog aanspreekbaar was, nam zijn vriendin hem mee naar het ziekenhuis.

Daar heeft Saunders vijf dagen gelegen, waarna hij met medicijnen om het abces te laten slinken naar huis werd gestuurd. Doordat de medicatie niet voldoende werkte, ligt hij nu weer in het ziekenhuis.

De artiest weet niet hoe hij aan het abces komt. "Ik ben 10 kilo afgevallen. Doordat ik zoveel pijn had, kon ik niet goed eten. Ik moet nu wel een gezonder dieet gaan aanhouden; geen cola en geen wit brood meer."

Saunders werd in 2010 bekend door zijn deelname aan het eerste seizoen van The voice of Holland. Hij werd eerste en scoorde na zijn deelname drie nummer 1-hits.