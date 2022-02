De raadkamer van de rechtbank Amsterdam heeft maandag bepaald dat Lil Kleine toch in voorarrest geplaatst moet worden. De rapper wordt verdacht van mishandeling van zijn verloofde Jaimie Vaes.

De rechtbank laat via Twitter weten dat de schorsing van de voorlopige hechtenis is opgeheven, wat betekent dat Lil Kleine weer vast komt te zitten. "De raadkamer is van oordeel dat er voldoende ernstige bezwaren zijn voor poging tot zware mishandeling. De man blijft de komende veertien dagen in voorlopige hechtenis", is te lezen in de tweet.

Jorik Scholten, zoals de rapper echt heet, werd ruim twee weken geleden gearresteerd in Amsterdam, nadat er beelden waren opgedoken waarop te zien is dat hij Vaes aan haar haren uit een auto trekt en haar hoofd vervolgens tussen het portier en de wagen klemt.

Lil Kleine zat enkele dagen in voorarrest, maar heeft de afgelopen dagen in Spanje doorgebracht. Het Openbaar Ministerie (OM) ging in beroep tegen zijn vrijlating omdat er voldoende aanleiding zou zijn om hem langer vast te houden.

Eerder dit jaar werd Lil Kleine al veroordeeld voor betrokkenheid bij een mishandeling in het uitgaansleven in Amsterdam. Tegen zijn werkstraf is hij in hoger beroep gegaan. Vorig jaar werd de rapper ook al op Ibiza gearresteerd op verdenking van mishandeling van zijn vriendin, die tevens de moeder van zijn zoon Lio is.

Na de arrestatie verbraken diverse partijen de samenwerking met Lil Kleine. Zijn managementbureau NAMAM vertegenwoordigt ook Vaes en heeft nog geen besluit genomen over de voortgang van de samenwerking. Het profiel van de rapper is inmiddels wel van de site van NAMAM gehaald.