Ben Saunders is voor de tweede keer in korte tijd opgenomen in het ziekenhuis wegens een abces van 5,1 centimeter op zijn dikke darm. Dat liet de winnaar van de eerste editie van The voice of Holland zondag aan Shownieuws weten.

De zanger vertelde aan het entertainmentprogramma dat hij al enkele weken rondliep met flinke pijn, maar gewoon doorging. Toen hij amper nog aanspreekbaar was, nam zijn vriendin hem mee naar het ziekenhuis.

Daar heeft hij vijf dagen gelegen, waarna hij met medicijnen om het abces te laten slinken naar huis werd gestuurd. Doordat de medicatie niet voldoende werkte, ligt de zanger nu weer in het ziekenhuis.

Door het abces is Saunders' dikke darm ook ontstoken, maar opereren doen de artsen liever nog niet omdat het abces vlak bij bloedvaten zit. Daarom moet het abces eerst kleiner worden. "Als het abces niet geslonken is, moet ik toch onder het mes", aldus de zanger. "Dan moet er een stuk weggesneden worden en dat zou kunnen betekenen dat ik een stoma krijg."

De artiest weet niet hoe hij aan het abces komt. "Ik ben 10 kilo afgevallen, doordat ik zoveel pijn had kon ik niet goed eten. Ik moet nu wel een gezonder dieet gaan aanhouden, geen cola meer en geen wit brood."