Amanda Bynes heeft, met steun van haar ouders, een verzoek ingediend om het curatorschap dat haar ouders over haar voeren te beëindigen. De 35-jarige actrice denkt dat ze het na negen jaar aankan.

De 35-jarige actrice verzocht de rechtbank vrijdag om het toezicht van haar moeder en artsen te beëindigen. Bynes werkt hier al jaren naar toe. Haar advocaat zegt dan ook tegen TMZ dat de actie niet is aangewakkerd door de beëindiging van de curatele over Britney Spears. De zangeres zag eind 2021 na dertien jaar het toezicht van haar vader afgeschaft worden.

Bynes, bekend van rollen in Hairspray en She's The Man en haar eigen programma The Amanda Show, stopte in 2010 met acteren en kwam daarna vooral nog in het nieuws vanwege enkele bizarre voorvallen.

Zo liet ze zich op sociale media meerdere malen grof en onsamenhangend uit en werd ze in een kliniek opgenomen, nadat ze haar eigen hond bijna in brand had gestoken. Daar werd bij haar een manisch-depressieve stoornis vastgesteld en werd duidelijk dat ze bipolair is.

In september 2021 werd het curatorschap nog verlengd tot in ieder geval maart 2023.