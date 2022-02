Olly Murs moet de komende zes maanden revalideren na een knieoperatie. De 37-jarige zanger moet daarom zijn tournee door het Verenigd Koninkrijk afblazen, laat hij zaterdag weten op sociale media.

"Ik ben er helemaal kapot van dat ik mijn zomertournee moet afzeggen, maar ik moest helaas een grote operatie aan mijn knie ondergaan", schrijft Murs bij een foto van zichzelf op krukken en met zijn been in het verband.

De Britse zanger zegt sorry tegen de fans die hij moet teleurstellen. "Maar weest gerust dat ik ga vechten om fit te worden voor nieuwe muziek later dit jaar."

Murs moest vorig jaar al onder het mes nadat hij tijdens een concert geblesseerd was geraakt. In 2019 werd hij ook al geopereerd aan zijn knie. Of deze ingreep met een van die blessures te maken heeft, is niet duidelijk.