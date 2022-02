Een man die al was veroordeeld wegens het stalken van Harry Styles, is wederom in de fout gegaan. De 28-jarige verdachte is aangeklaagd, omdat hij ingebroken zou hebben in het huis van de popster, melden Britse media vrijdag.

Pablo Tarazaga-Orero zou woensdag een vrouw hebben aangevallen die op dat moment in het huis van Styles in Londen aan het werk was. Tijdens de inbraak zou hij ook een vaas van de 28-jarige zanger hebben vernield.

De dakloze verdachte wordt aangeklaagd voor vernieling, mishandeling en het gebruik van geweld om toegang tot het huis van Styles te krijgen.

Tarazaga-Orero werd in 2019 al door de rechter schuldig bevonden aan het stalken van Styles. Hem werd een straatverbod opgelegd. Ook mocht hij niet rechtstreeks of indirect contact met Styles opnemen.

De problemen ontstonden toen Styles jaren geleden een dakloze jongere zag slapen in een bushokje. De popster kocht wat eten voor hem en bood hem een hotelkamer aan. De man stalkte hem vervolgens drie maanden lang door briefjes in zijn brievenbus te stoppen, hem te volgen naar een café en zelfs te kamperen voor zijn huis. Styles belde de politie toen de dakloze man hem achtervolgde tijdens het hardlopen.