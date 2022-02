Kim Kardashian laat nogmaals weten "heel graag" te willen scheiden van Ye, voorheen bekend als Kanye West. Dat staat in nieuwe rechtbankpapieren die zowel TMZ als CNN in handen hebben.

Single zijn is momenteel "de grootste wens" van Kardashian, staat in de documenten.

Kardashian vroeg in februari 2021 al een scheiding van Ye aan, maar de twee zijn nog altijd niet gescheiden. "Ik heb Kanye gevraagd onze scheiding privé te houden, maar dat heeft hij niet gedaan", zegt Kardashian. "Kanye heeft veel informatie over onze privéaangelegenheden en co-ouderschap op sociale media geplaatst, wat tot emotionele problemen heeft geleid."



Kardashian hoopt dat een officiële scheiding haar ex zal helpen te beseffen dat hun huwelijk voorbij is. "Dan kunnen we via co-ouderschap onze kinderen samen opvoeden." De zaak komt volgende week voor de rechter.

Ye maakt er geen geheim van dat hij niet wil scheiden. Recent plaatste hij meerdere berichten op Instagram waarin hij schrijft dat hij hoopte dat zijn gezin weer bij elkaar komt. De rapper diende zaterdag nog bezwaar in tegen de scheidingsaanvraag.



Ye en Kardashian waren zeven jaar getrouwd en hebben samen vier kinderen. Kardashian heeft inmiddels een relatie met komiek Pete Davidson. Ye had begin dit jaar een kortstondige relatie met actrice Julia Fox.