JAY-Z heeft donderdag in hoger beroep een rechtszaak gewonnen tegen het parfumbedrijf Parlux. De rapper en het bedrijf waren al jaren verstrikt in een conflict, dat nu in de rechtbank is beëindigd. JAY-Z ontvangt 4,5 miljoen dollar (zo'n 4 miljoen euro) van Parlux.

De juridische strijd tussen de twee partijen begon zes jaar geleden met een miljoenenclaim van Parlux. Het bedrijf bracht in 2012 een parfum van de rapper op de markt, maar is van mening dat hij zijn afspraken om het product te promoten niet is nagekomen.

Zo zou JAY-Z optredens in een warenhuis en een talkshow en een interview met een tijdschrift hebben geweigerd. Parlux stelde dat de muzikant hiermee contractbreuk heeft gepleegd.

Parlux eiste 18 miljoen dollar (zo'n 16 miljoen euro) van de muziekproducent voor misgelopen inkomsten. De zaak kwam afgelopen oktober voor, waarbij de claim van het bedrijf werd afgewezen.

Inmiddels had JAY-Z zelf een claim ingediend waarin hij 4,5 miljoen dollar van Parlux eiste voor nooit uitbetaalde bedragen waar hij recht op zegt te hebben. Ook daar ging de rechter in eerste instantie niet mee akkoord. De rapper tekende echter beroep aan en won dat donderdag alsnog.