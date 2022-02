Presentatrice Dyantha Brooks is woensdagavond bevallen van haar tweede kindje, werd donderdagavond in haar programma Shownieuws bekendgemaakt.

De 33-jarige Brooks heeft voor de tweede keer een zoontje gekregen. Op Instagram maakt ze bekend dat hij de naam Lewis Fernando de Vlieger draagt.

Brooks en haar vriend Mick de Vlieger werden in 2017 ook al de ouders van een zoontje. Toen werd Davis geboren.

Brooks is naast van Shownieuws ook bekend van haar deelname aan het vorige seizoen van Expeditie Robinson. Ze maakte later bekend slechts enkele weken na haar uitschakeling in het programma in verwachting te zijn geraakt.