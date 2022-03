Als kickbokser maakt Rico Verhoeven lange dagen vol fysieke uitdagingen, maar hij peinst er niet over zijn carrière in te ruilen voor een kantoorbaan, vertelt hij in gesprek met NU.nl. De 32-jarige wereldkampioen stelt zijn hele leven in dienst van de topsport en is daarnaast ook druk bezig zijn acteercarrière van de grond te krijgen. Dat hij juist kracht haalt uit zijn volle agenda is te zien in de documentaireserie Rico: Dream Big.

"Nee, ik denk nooit: zat ik maar op kantoor. Misschien heel af en toe, als ik in de gym sta, mijn hele lichaam pijn doet en ik het gevoel heb overreden te zijn", lacht Verhoeven. "Dan denk ik weleens: had ik maar een vak geleerd, dan had ik hier niet hoeven staan."

In de vierdelige docureeks geeft Verhoeven een kijkje achter de schermen van zijn trainingen, gevechten, zijn andere werk en ook zijn privéleven. "Mensen zien alleen het moment dat je in de ring staat, hoe hard het gevecht eraan toegaat en alle shine daaromheen. Ze zien niet wat daarbuiten gebeurt en hoe ik en de mensen om mij heen daarmee omgaan."

Eén ding wordt na het zien van de eerste aflevering gelijk duidelijk: Verhoeven wil altijd meer. Zijn vrienden omschrijven hem als iemand die weinig rust in zijn hoofd heeft. De kickbokser zelf ervaart dat niet als een negatieve eigenschap. Integendeel: "Ik ben en blijf gedreven in waar ik naartoe wil. Dat betekent niet dat ik geen genoegen neem met waar ik nu sta", legt Verhoeven uit.

"Als het niet meer wordt, als dit is wat het is, dan ben ik heel blij. Maar alles wat ik doe, houdt me gemotiveerd om continu te proberen nieuwe hoogtes te bereiken. Dat drijft me juist, en daarom voelt het ook niet als werk."

'Alles in mijn leven bestaat uit prioriteiten stellen'

Fans van Verhoeven zullen het kijkje in zijn leven ongetwijfeld kunnen waarderen, maar de kickbokser hoopt ook een voorbeeld te zijn voor mensen die minder affiniteit met vechtsport hebben.

"Ik hoop anderen inspiratie en motivatie te bieden met mijn gedrevenheid. Iedereen vecht in zijn of haar leven wel ergens voor, letterlijk of figuurlijk. Dat kan heel klein zijn, of groot. Door je dat te realiseren hoop ik ook dat we meer verbonden raken met elkaar, iets wat we in deze tijd goed kunnen gebruiken."

Zijn privéleven - Verhoeven heeft met zijn ex twee dochters en een zoon - blijft naast zijn werk een prioriteit. "Alles in mijn leven bestaat uit prioriteiten stellen en keuzes maken. Daarin heb ik een goede balans gevonden. Als ik met mijn kinderen ben, dan ben ik ook echt bij ze. Het scheelt ook wel dat mijn sociale cirkel niet groot is, ik heb een klein groepje vrienden. We zijn allemaal druk, maar maken altijd tijd voor elkaar als het nodig is."

Rico: Dream Big is vanaf vrijdag 4 maart te zien op Amazon Prime Video.