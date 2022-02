Lizzo had moeite met de faam die gepaard ging met haar doorbraak in 2019. Sinds de zangeres een hit scoorde met Truth Hurts, kan ze niet meer rustig in een restaurant dineren en kreeg ze het gevoel dat ze haar vrienden tot last was, vertelt ze aan Variety.

"Ik wil niet ondankbaar lijken, maar ik was er verdrietig door en sprak tijdens therapie over het verliezen van wie ik was", zegt Lizzo. "De meeste beroemde mensen zijn al hun hele volwassen leven beroemd, dus ze zijn eraan gewend. Ik ging in 2018 nog gewoon naar bars waar ik dronken werd. Niemand wist wie ik was en niemand viel me lastig. In 2019 kon ik niet meer naar restaurants met mijn danseressen."

Lizzo herinnert zich diners die moesten worden afgebroken, omdat er beveiliging bij moest komen. Ze werd met haar gezelschap afgevoerd met een door de beveiliging geregelde auto. "Ik dacht bij mezelf: ik ben een last voor mijn vrienden en alles is nu anders. Ik werd er verdrietig van, want je verliest een deel van je privacy en daarmee een deel van jezelf, je oude zelf."

De zangeres, bekend van hits als Rumors en Good as Hell, vindt dat de beroemdheid haar als persoon verder niet heeft veranderd. "Mensen worden beroemd, maar hun DNA verandert niet. Mijn angsten zijn niet weg. Mijn depressie is niet weg. De dingen waar ik niet van houd zijn nog hetzelfde. De manier waarop mensen me zien is wel veranderd. Het is een vreemd iets."

Lizzo zegt dat ze nu, enkele jaren na haar doorbraak, beter kan omgaan met de faam. "Ik ben jong en getalenteerd en ik verdien de aandacht."