Abigail Breslin is verloofd met haar vriend Ira Kunyansky. De actrice, vooral bekend van haar rol in Little Miss Sunshine, deelt het nieuws op Instagram.

"Ze heeft ja gezegd", schrijft Kunyansky bij een foto met zijn verloofde. Breslin plaatste zelf een foto van de verlovingsring om haar vinger. De twee zijn sinds 2017 samen.

De 25-jarige Amerikaanse actrice maakte haar filmdebuut op zesjarige leeftijd in Signs (2002). Bij het grote publiek werd ze vier jaar later bekend door de comedy Little Miss Sunshine, waarvoor ze op tienjarige leeftijd werd genomineerd voor een Oscar.

Later was Breslin te zien in onder meer de films Definitely, Maybe, Zombieland en Stillwater. Ook speelde ze een rol in de serie Scream Queens.