Hans Klok heeft zijn vriend Dann dinsdag ten huwelijk gevraagd. De 31-jarige Dann twijfelde geen moment en zei volmondig 'ja!', in het bijzijn van andere aanwezigen in The Harbour Club in Amsterdam, meldt Shownieuws.

"Ik ben eigenlijk compleet in shock en ik denk dat hij dat vanmiddag pas heeft bedacht," zegt een beduusde Dann.

"We hebben het er wel eens vaker over gehad en ik vind dat ook wel leuk, omdat we hopelijk nog zo lang doorgaan. Je trouwt maar één keer en ik heb nooit zoveel met het huwelijk gehad, maar we gaan het zien en we gaan het doen, proost!," aldus de 53-jarige illusionist.

Klok en Dann zijn ruim zes jaar samen. Toen Klok eind 2016 tijdens een van zijn shows in Carré iemand uit het publiek vroeg om hem te helpen bij een van zijn illusies, koos hij Dann uit.

De twee werden op slag verliefd en zijn behalve liefdespartners ook zakelijk verbonden aan elkaar. Dann is zelf ook illusionist en werkt daarnaast in het bedrijf van Klok.