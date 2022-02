Raymond van Barneveld heeft zijn vriendin Julia Evans afgelopen weekend in Parijs ten huwelijk gevraagd. De darter laat via Twitter weten dat ze ja heeft gezegd op zijn aanzoek.

Bij een foto van het aanzoek schrijft Van Barneveld zielsgelukkig te zijn. "Ik hou zo veel van je", richt hij zich tot de Britse Evans.

De 54-jarige darter en zijn 37-jarige verloofde zijn sinds het voorjaar van 2019 een stel. Enkele maanden eerder werd bekend dat Van Barneveld en Silvia, met wie hij 25 jaar getrouwd was, gingen scheiden.

Van Barneveld sloot in 2020 in een interview met Nieuwe Revu uit dat hij ooit kinderen krijgt met Evans. De optie om in het huwelijksbootje te stappen met haar hield hij wel open, omdat zij dit wel graag zou willen.

Van Barneveld kreeg twee dochters met zijn ex Silvia, die al een zoon had uit een eerdere relatie. Hij heeft daarnaast twee kleinzoons en een kleindochter.