Joop van den Ende heeft flinke zorgen gehad door de coronapandemie en kampte daardoor met depressieve klachten. Dat vertelt de theaterproducent in het AVROTROS-programma Volle Zalen.

De theaterproducent, die woensdag zijn tachtigste verjaardag viert, ging door een donkere tijd na de komst van het coronavirus. "Ik was verlamd door onzekerheid, tegen het depressieve aan. Ik sloot me in mezelf op en dan ben ik bijna ook onbereikbaar voor Janine (zijn echtgenote, red.)", aldus Van den Ende in de uitzending van Volle Zalen die dinsdagavond te zien zal zijn.

Van den Ende moest begin 2020 zijn theater sluiten, de door zijn dochter geproduceerde musical Hello, Dolly! kon niet doorgaan en ook de werkzaamheden bij zijn eigen stichting kwamen stil te liggen. De theaterproducent was naar eigen zeggen ten einde raad. "Normaal gesproken, bij de meest moeilijke dingen, ben ik cool, zo van: we gaan die richting op. Maar nu, ik wist niet hoe ik het moest oplossen. Ik had geen plan en ik moet een plan hebben, anders kan ik niet leven."

Zijn vrouw Janine maakte zich zorgen. "Ik heb Joop nog nooit zo heftig meegemaakt als in de eerste maand van corona. Alles viel uit z'n handen."

Van den Ende zegt dat de musical Diana & Zonen hem door de begintijd van de coronapandemie heeft geholpen. Zijn dochter Iris, die de musical produceert, vroeg hem vanwege haar zwangerschap om in een adviserende rol bij de productie betrokken te zijn.