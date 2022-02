André van Duin is weer gelukkig in de liefde. Ruim twee jaar na het overlijden van zijn echtgenoot Martin heeft de komiek een nieuwe relatie. De 61-jarige Fernando is al jaren bevriend met Van Duin, maar nu is de relatie ook romantisch geworden.

"Dat dít me nog mag overkomen. Met Fernando hoop ik nog veel mooie jaren te beleven", aldus Van Duin in gesprek met De Telegraaf. De komiek kent Fernando al jaren: de twee werkten in de jaren zeventig en tachtig samen bij Op Losse Groeven en Op volle toeren.

"Martin blijft mijn grote liefde, dat zal nooit veranderen en dat weet Fernando ook. Dat gevoel zal nooit veranderen. Hij kan daarmee leven. Want natúúrlijk is die rouw allemaal nog niet verwerkt. Maar ik ben ook niet iemand die heel lang alleen kan zijn", vertelt de 75-jarige presentator.

De twee kwamen pas recent weer met elkaar in contact, maar de 61-jarige Fernando heeft de ouders van Van Duin nog gekend. "We hebben natuurlijk een hele basis hè? We kennen zoveel dezelfde mensen. Voor Joop van den Ende heeft hij ook nog gewerkt. Bij hem en Janine zijn we twee keer gaan eten. Hij heeft al mijn vrienden al wel een keer ontmoet en Fernando valt bij iedereen in de smaak."

"Kijk, hij is niet de nieuwe Martin. Dat kan ook niet. Martin is Martin en hij is Fernando. Het is jammer en tragisch hoe het allemaal gelopen is, zo jong. Maar ik weet zeker dat Martin dit helemaal goed vindt. Die wilde niet dat ik alleen zou blijven. Martin wist ook dat ik dat helemaal niet kan. Dus ja, dan is dit in de gegeven situatie het beste wat me kon overkomen", zegt Van Duin.