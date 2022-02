Volgens Diggy Dex is Lil Kleine ook een slachtoffer van het geweldsincident van vorige week zondag, waarbij de rapper zijn verloofde Jaimie Vaes mishandelde. Dat vertelt Diggy Dex, die eigenlijk Koen Jansen heet, zondag tegen RTL Boulevard.

"Het slachtoffer is Jaimie, maar in dit geval is Kleine ook een slachtoffer. Dat geldt in alle gevallen, de dader is net zo vaak ook slachtoffer van iets wat misschien vroeger gebeurd is, of dingen die op z'n pad zijn gekomen. Ik praat het niet goed, maar dat is wel iets om ook bij stil te staan", vertelt Jansen.

Lil Kleine, die eigenlijk Jorik Scholten heet, werd vorige week zondag aangehouden na een melding over een mishandeling aan de Prinsengracht in Amsterdam. Op videobeelden is te zien dat Scholten en zijn verloofde Vaes ruzie hebben en dat hij haar aan haar haren uit de auto trekt. Daarna klemt hij haar hoofd tussen het portier en de auto.

Lil Kleine werd vorige week vrijdag nog veroordeeld tot een werkstraf van 120 uur voor het mishandelen van een man in een nachtclub in Amsterdam. In de zomer van vorig jaar was er een incident op Ibiza, waarbij hij Vaes ook al zou hebben mishandeld.

Heb jij zelf behoefte om te praten over jouw ervaring met huiselijk geweld of heb je hulp nodig? Je kunt gratis en anoniem contact opnemen met Veilig Thuis via 0800-20 00.