Chrissy Teigen is bezig met een ivf-behandeling om een vierde kind te krijgen met haar man, zanger John Legend. Dat vertelt ze zondag op Instagram.

"Ik wil laten weten dat ik momenteel een ivf-behandeling onderga om zoveel mogelijk eitjes te verzamelen, waarmee ik hopelijk zo veel mogelijk sterke, gezonde embryo's kan maken", schrijft het model.

Teigen plaatste het bericht naar aanleiding van een foto die ze vrijdag op haar Instagram Stories had geplaatst. Hierop waren onder andere naalden te zien die worden gebruikt bij een ivf-behandeling.

"Ik smeek jullie om niet meer te vragen of ik zwanger ben. Ik weet dat het met enthousiaste, goede bedoelingen wordt gevraagd, maar het is heel vervelend om te horen, want ik ben het tegenovergestelde", schrijft ze bij een foto waarop ze aan het sporten is.

In oktober 2020 verloren Teigen en Legend hun zoontje, dat ze Jack noemden, na complicaties tijdens de zwangerschap. Het model maakte in december van dat jaar bekend dat ze niet meer zwanger kon raken.

Het 36-jarige model en de 43-jarige zanger hebben samen dochter Luna (5) en zoon Miles (3).