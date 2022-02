Kasper van Kooten vond het einde van zijn huwelijk het moeilijkste wat hij heeft meegemaakt. De schrijver en acteur noemt de breuk in het AD van zaterdag "de zwaarste beproeving" van zijn leven.

"We hebben er alles aan gedaan om dit te voorkomen voor onze dochter", kijkt de vijftigjarige Van Kooten terug.

"Het contact met mijn ex-vrouw is gelukkig wel goed. Vanaf het begin hebben we ook meteen gezorgd voor een duidelijk, nieuw ritme voor ons kind. Van zondag tot woensdag is ze bij mij en ben ik ook niet beschikbaar voor optredens en filmdagen."

De komst van een kind heeft hem veranderd, ook op financieel vlak, vertelt hij. Dat door de coronacrisis zijn cabaretinkomsten wegvielen, viel hem dan ook zwaar. "Ik leef nu voor de toekomst van mijn dochter en niet meer voor mezelf. Het idee dat ik haar zou moeten vertellen dat papa geen geld heeft voor zwemlessen, een goeie jas of een nieuwe fiets is onverdraaglijk. Haar toekomst mag ik niet verkwanselen."

Van Kooten maakte eind 2019 bekend dat hij en zijn ex Lisa uit elkaar gingen. De twee waren zo'n vier jaar met elkaar getrouwd en kregen in 2015 een dochter.