Adriana Lima is in verwachting van haar derde kind. In haar eerste video op het sociale medium TikTok deel het veertigjarige model het nieuws met haar volgers.

Het is het eerste kind dat Lima krijgt met haar vriend Andre Lemmers. In de video is een compilatie te zien van verschillende momenten waarop de veertigjarige filmproducent zijn vriendin laat schrikken.

Aan het eind van de video zijn de rollen omgedraaid en verrast Lima haar partner door hem een positieve zwangerschapstest te laten zien. Vervolgens zijn beelden van een echo te zien en is de hartslag van hun baby te horen.

Lima heeft twee dochters: Valentina (7) en Sienna (4). Die kreeg ze met haar ex-man Marko Jaric, met wie ze tot maart 2018 getrouwd was.