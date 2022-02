De wijngaard die Brad Pitt en Angelina Jolie samen aanschaften tijdens hun huwelijk is nu onderdeel van een rechtszaak. De actrice heeft haar aandeel in de wijngaard verkocht aan een Russische oligarch en Pitt wil nu dat die deal teniet wordt gedaan, meldt TMZ.

De twee kochten de succesvolle wijngaard in Frankrijk in 2008 voor ruim 28,4 miljoen dollar (25 miljoen euro). Pitt betaalde destijds 60 procent van de aankoopsom, Jolie 40 procent. Volgens de acteur heeft zij na 2013 bijna geen geld en tijd meer in de wijngaard gestoken.

In 2016 vroeg Jolie een scheiding aan, maar die is nog altijd niet rond. De wijngaard was onderdeel van de scheiding, maar door de verkoop is de zaak ingewikkelder geworden. Dat komt niet doordat de actrice niet heeft overlegd over de verkoop: in juli 2021 vroeg ze de rechter daar toestemming voor. Pitt stemde toen in, maar alleen als hij de verkoper mocht goedkeuren. Dat laatste is volgens Pitt nooit gebeurd.

De acteur claimt nu dat de nieuwe eigenaar hem dwarsligt bij het draaiende houden van de wijngaard. Hij wil dat de rechter de deal tenietdoet en eist een schadevergoeding. Een bedrag is niet bekendgemaakt.