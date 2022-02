Drankmerk Fiorito, bekend als producent van ambachtelijke limoncello, heeft de samenwerking met Lil Kleine verbroken. Dat meldt oprichter Franco Fiorito in een verklaring aan RTL Z. Het bedrijf wil niet geassocieerd worden met de geweldsincidenten waarbij de rapper betrokken zou zijn.

"Wij keuren elke vorm van geweld af", aldus Fiorito. "Wij bestaan al tien jaar en willen gewoon niet geassocieerd worden met dit gedoe."

De samenwerking zou maandag zijn opgezegd, vier dagen nadat de rechter Lil Kleine had veroordeeld tot een taakstraf vanwege mishandeling. Eerder was er ook een incident op Ibiza waarbij hij zijn vriendin Jaimie Vaes geslagen zou hebben. Afgelopen weekend werd de rapper opgepakt vanwege een opgedoken video waarin te zien is dat hij Vaes mishandelt.

Lil Kleine en zijn manager, Nathan Moszkowicz, werden in 2020 als nieuwe aandeelhouders van het bedrijf gepresenteerd. Lil Kleine zei fan te zijn van limoncello. Het is niet duidelijk hoe het aandeelhouderschap wordt afgehandeld en of ook zijn manager de banden met Fiorito heeft verbroken.

Spotify en Madame Tussauds ondernamen ook stappen

Meerdere bedrijven hebben stappen ondernomen vanwege de commotie rond Lil Kleine. Spotify verwijderde zijn nummers uit hun geprogrammeerde playlists, radiostations draaien zijn muziek niet meer en Madame Tussauds nam afscheid van zijn standbeeld.

De twee platenlabels die samenwerken met Lil Kleine, Sony Music en Top Notch, hebben nog steeds geen inhoudelijke verklaring over de zaken afgegeven. Top Notch bracht zijn nieuwste album uit, Sony Music nam de rapper recent onder zijn hoede.