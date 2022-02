Jake Gyllenhaal heeft zich niet van de wijs laten brengen door de boze reacties die hij eind vorig jaar kreeg van fans van Taylor Swift. De zangeres bracht toen een nieuwe versie van haar nummer All Too Well uit, dat zou gaan over haar relatie met de acteur. Gyllenhaal zegt donderdag in gesprek met Esquire dat hij het Swift niet kwalijk neemt.

Swift besloot na een geschil met haar eerdere platenmaatschappij haar oudere werk opnieuw op te nemen en uit te brengen, om de volledige rechten over haar muziek terug te verdienen. Als onderdeel van het album Red (Taylor's Version) bracht ze een tien minuten durende versie van All Too Well uit die in 2012 de plaat niet haalde.

Fans speculeren al jaren dat dit nummer gaat over haar kortstondige relatie met Gyllenhaal, die plaatsvond toen de zangeres 19 was en de acteur 29. Swift zou in de niet eerder gehoorde songtekst van de lange versie van All Too Well nieuwe details over de relatie hebben geopenbaard. Dit zorgde voor veel aandacht in de media en boze reacties over Gyllenhaal op sociale media. De acteur zette kort na het verschijnen van de plaat de reactiemogelijkheid op zijn Instagram uit.

"Het heeft niets met mij te maken. Het gaat om haar en haar band met haar fans", zegt de 41-jarige Gyllenhaal. "Het is haar manier van zichzelf uiten. Artiesten gebruiken hun persoonlijke ervaring continu als inspiratie en ik neem dat niemand kwalijk."

Op de vraag of hij het zwaar heeft gehad met de reacties rondom All Too Well antwoordt de acteur ontkennend. Ook zegt hij de plaat zelf niet gehoord te hebben. Wel vindt hij dat bekende mensen de verantwoordelijkheid hebben om online pesten tegen te gaan als het in hun naam gebeurt.

De acteur zegt de aandacht voor zijn privéleven te begrijpen en wil vooral benadrukken dat hij een gelukkig leven leidt. "Ik heb een prachtige relatie en een familie waar ik veel van houd, en dat ben ik me des te meer gaan realiseren", aldus Gyllenhaal, die een relatie heeft met het 26-jarige Franse model Jeanne Cadieu.