Het Openbaar Ministerie (OM) gaat in beroep tegen het besluit om Lil Kleine op vrije voeten te stellen, meldt justitie donderdag op Twitter. Het OM wil dat het besluit heroverwogen wordt.

Woensdag besloot de rechter-commissaris dat de artiest in afwachting van het onderzoek wordt vrijgelaten. Het OM is het daar dus niet mee eens. Volgens het OM zijn er voldoende ernstige bezwaren hem langer vast te houden. Het gebeurt wel vaker dat justitie in beroep gaat tegen een uitspraak van de rechter-commissaris, zegt een woordvoerder.

De raadkamer van de rechtbank moet zich hier nu over buigen. Dat gebeurt achter gesloten deuren en het is nog niet bekend wanneer dat plaatsvindt.

De 27-jarige rapper werd zondag aangehouden na een melding over een mishandeling aan de Prinsengracht in Amsterdam. Op videobeelden is te zien dat Scholten en zijn verloofde Jaimie Vaes ruzie hebben en dat hij haar aan haar haren uit de auto trekt. Daarna klemt hij haar hoofd tussen het portier en de auto. De politie heeft dit nog niet bevestigd.

Zijn advocaat Nienke Hoogervorst liet aan Shownieuws weten dat Vaes nog geen aangifte heeft gedaan. Volgens het OM is dat niet nodig om tot vervolging over te gaan.

Lil Kleine werd vrijdag nog veroordeeld tot een werkstraf van 120 uur voor het mishandelen van een man in een nachtclub in Amsterdam. In de zomer van vorig jaar was er een incident op Ibiza, waarbij hij zijn verloofde ook al zou hebben mishandeld.

Ook onderzoek naar mogelijk lek binnen politie

De politie is ook bezig met een intern onderzoek rond de zaak van Lil Kleine. Het onderzoek gaat om een mogelijk lek binnen het eigen team. Juicekanaal Reality FBI had laten zien dat een vermeende politieagent via Snapchat persoonlijke details over Lil Kleine deelde.

"We zijn op de hoogte van het bestaan van deze screenshots en doen onderzoek of het iemand van ons is die dat deelt", aldus de woordvoerder. "Dat is nu nog geheel onduidelijk. Het kan ook gaan om bluf."

Nog geen duidelijkheid van management en platenlabels

Inmiddels nemen diverse partijen afstand van de rapper. Zo heeft Spotify alle muziek van Lil Kleine uit de redactionele playlists gehaald. Madame Tussauds besloot het beeld van de rapper uit de collectie te halen.

Het managementbureau van de artiest weet nog niet of de samenwerking met hem voortgezet wordt. "We zijn een managementbureau van bekende artiesten, talenten en influencers en wij zijn ons zeer bewust van de maatschappelijke voorbeeldfunctie die zij hebben en de verantwoordelijkheden die daarbij komen kijken. Wij hechten eraan dat zij die verantwoordelijkheden ook daadwerkelijk nemen."

Platenlabels Sony Music en Top Notch, met wie Lil Kleine contracten heeft en had, hebben nog niet gereageerd op de incidenten.