Nick Cannon verwacht zijn achtste kind en heeft al zeven kinderen bij vier andere vrouwen. De Amerikaanse presentator vertelt in de podcast The Language of Love dat hij het met alle vijf de vrouwen heeft gehad over de mogelijke komst van een baby.

In het gesprek vertelt Cannon (41) dat hij zich ervan bewust is dat elke vrouw met wie hij onveilige seks heeft een kind van hem zou kunnen krijgen.

De presentator zegt dat hij "niet met iedereen" onveilige seks heeft, omdat hij smetvrees heeft. "Dus als ik op het punt ben gekomen dat ik seks heb zonder condoom, dan accepteer ik dat die vrouw de moeder van mijn kind kan zijn."

"Met elke vrouw met wie ik een kind heb, is daar ook een gesprek over gevoerd. Al die vrouwen zijn geweldige moeders en van tevoren kon ik ook steeds niet wachten om te ontdekken wat voor soort moeder zij zouden zijn. Dus op een bepaalde manier zijn al mijn kinderen gepland."

Cannon verwacht momenteel zijn achtste kind, samen met model Bre Tiesi. Met Alyssa Scott kreeg hij in juni 2021 zoontje Zen, die vijf maanden later overleed aan een hersentumor. Hij is ook vader van de tienjarige tweeling Moroccan en Monroe, die hij met zijn ex-vrouw Mariah Carey kreeg. Daarnaast deelt hij de vierjarige Sagon en eenjarige Powerful Queen met Brittany Bell en heeft hij nog een zeven maanden oude tweeling met Abby DeLaRosa: Zion en Zillion.