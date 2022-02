Laverne Cox is na iets meer dan twee decennia gestopt met liegen over haar leeftijd. Dat vertelde de actrice in The Ellen Show, waarin ze ook liet weten op 29 mei haar vijftigste verjaardag te vieren.

Cox legde uit dat ze 22 jaar geleden voor het eerst begon met liegen over haar leeftijd, nadat ze was gedumpt door haar partner omdat hij haar te oud vond. "Ik was 28 jaar en hij was 21. Toen hij me dumpte, dacht ik: als ik te oud ben, dan ben ik wel gewoon 22."

In de jaren daarna zei de Orange Is the New Black-actrice altijd dat ze 22 jaar was als iemand naar haar leeftijd vroeg. Toch bereikte ze een punt waarop ze zich daar oncomfortabel bij voelde. "Toen zei ik altijd dat ik 'voorbij de 21 jaar' was. En dat was ik van 2002 tot en met 2019."

In 2019 kwam filmdatabank IMDB erachter hoe oud Cox daadwerkelijk was. "Dat bezorgde me angstaanvallen", aldus Cox. "Ik was bang dat mensen me niet meer zouden vragen voor klussen, omdat ik te oud was."

Met behulp van een therapeut is de actrice over haar angst heen gekomen. "Ik dacht dat alles in elkaar zou storten, maar er veranderde helemaal niets. Voor mij was het een reminder dat je je voor iets kunt schamen terwijl het voor anderen helemaal niets uitmaakt." Nu probeert Cox eraan te "wennen" om steeds vaker haar echte leeftijd te noemen.