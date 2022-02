Jonah Hill en zijn vriendin Sarah Brady hebben zich niet verloofd en de acteur is het zat dat de media er steeds verhalen over bedenken. Op Instagram maakt hij er daarom een grapje over.

"De roddels zijn niet waar. Ik ben wel verloofd, maar niet met mijn vriendin. Ik ga trouwen met je moeder. Ik weet dat dit schokkend is, maar respecteer alsjeblieft onze privacy", aldus Hill op sociale media.

Bij het bericht schrijft hij dat de media nu echt moeten stoppen met het bedenken van dit soort onzin.

Hill en zijn vriendin bevestigden in september 2021 dat ze een koppel zijn. Drie maanden later volgde hun rodeloperdebuut. De twee verschenen toen in bijpassende outfits bij de première van Don't Look Up.