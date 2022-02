Andy van der Meijde had na jaren weer contact met Purple, de dochter hij kreeg met zijn ex-vrouw Diana. Inmiddels is het contact weer verslechterd, vertelt hij woensdag in gesprek met De Telegraaf.

De 42-jarige oud-voetballer besloot afgelopen zomer zijn ex het nummer te vragen van hun dochter, die op die dag jarig was. Purple woont samen met zijn andere dochter Isabella en hun moeder in Italië.

Purple reageerde vervolgens positief op zijn initiatief. Maar inmiddels is het contact verslechterd, legt Van der Meijde uit. "Het contact met Isabella is er niet en Purple reageert soms wat bozig op mijn appjes. Ontzettend jammer, juist omdat het de goede kant op leek te gaan."

De voormalig speler van onder meer Ajax en het Nederlands elftal stuurde destijds ook een appje naar dochter Isabella. Het antwoord van haar zag hij over het hoofd en beantwoordde hij niet.

De schuld legt Van der Meijde vooral bij zichzelf. "Ik ben degene die iets goed te maken heeft. Alleen hoop ik op een beetje genade van hun kant, want ik heb het goed met die meiden voor. Ooit zal er een dag komen dat ze uit zichzelf contact opnemen met mij."

Met zijn echtgenote Melisa Schaufeli heeft Van der Meijde nog drie dochters.