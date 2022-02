Katja Schuurman voelt zich naar eigen zeggen weer beter na het einde van haar relatie met Freek van Noortwijk. De actrice heeft goed contact met haar ex-man, zegt ze woensdag tegen RTL Boulevard.

Eind oktober, ongeveer een maand voordat bekend was geworden dat Schuurman en Van Noortwijk uit elkaar gingen, liet de actrice weten een sabbatical te nemen van zes maanden. Gedurende die periode neemt ze een pauze van haar werk.

"Daarin dacht ik mezelf te voeden, maar dat was wegens de scheiding meer watertrappelen en overleven", zegt Schuurman. "Maar ik ben weer boven komen drijven."

"Het is weer heel lekker en goed leven en ik heb fijn contact met ook deze ex-man", lacht Schuurman.

Schuurman en Van Noortwijk bevestigden in 2015 dat ze een relatie hadden en vierden in de zomer van 2019 hun trouwerij.

Later werd bekend dat ze niet voor de wet waren getrouwd. "Wij hebben gewoon ons huwelijk gevierd op een manier die wij mooi vonden. Niet voor de wet en niet voor de kerk, maar voor waar wij in geloven", zei Schuurman toen. In 2020 kregen ze samen dochter Coco. Met haar ex Thijs Römer had Schuurman al een dochter, Sammie.