De politie van Amsterdam doet binnen het eigen team onderzoek naar een mogelijk lek, bevestigt een politiewoordvoerder woensdag na berichtgeving door RTL Boulevard. Het onderzoek wordt gestart nadat juicekanaal Reality FBI een screenshot liet zien waarin een vermeende politieagent via Snapchat persoonlijke details over Lil Kleine deelde.

"We zijn op de hoogte van het bestaan van deze screenshots en doen onderzoek of het iemand van ons is die dat deelt", aldus de woordvoerder. "Dat is nu nog geheel onduidelijk. Het kan ook gaan om bluf."

Reality FBI deelde woensdag een screenshot van het gesprek, waarin iemand van de politie zou vertellen hoe de rapper zich op dit moment voelt. Het is voor mensen werkzaam binnen de politie niet toegestaan om dit soort informatie met derden te delen.

Lil Kleine, wiens echte naam Jorik Scholten is, werd zondagavond aangehouden na een melding van een mishandeling aan de Prinsengracht in Amsterdam. De 27-jarige rapper is woensdagmiddag in afwachting van het onderzoek vrijgelaten. De politie heeft niet bevestigd dat het om de artiest gaat, maar ingewijden zeggen dat het inderdaad Lil Kleine is die vastzit. Hij zou zijn verloofde Jaimie Vaes hebben mishandeld.