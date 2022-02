Dries Roelvink is een gelukkig man en dat maakt dat hij op zijn 63e nog lang niet wil denken over de dood. In gesprek met Panorama vertelt de zanger dat hij echt bang is voor het einde van het leven en dat die angst alleen maar groter wordt.

De angst komt volgens Roelvink voort uit een jeugdtrauma: op zijn vijftiende zag hij hoe een jonge sportleraar van 27 jaar dood neerviel op het voetbalveld. "Daar heb ik slechte nachten van gehad op die leeftijd, ik kwam soms gillend van angst mijn bed uit en dan ving mijn moeder me op."

Professionele hulp heeft de zanger er nooit voor gehad en zo komt het dat hij vanaf die tijd een sterke angst voor de dood voelt. "Vooral dat eeuwige dat erin zit opgesloten: als je doodgaat, ontstaat er een donker gat. Je voelt niks meer, je weet niks meer en je komt nooit, nooit, maar dan ook nooit meer terug. Je bent – bam – weg. Daar word ik niet vrolijk van. Mede omdat ik natuurlijk zo'n mooi leventje heb."

Roelvink kan zich om die reden slecht verplaatsen in mensen die kampen met sombere gedachten of suïcidale neigingen. De zanger zou eeuwig willen blijven leven, maar die optie is er helaas niet. "En ik ben al over de helft, dus die angst zal alleen maar groter worden, vrees ik. Ik zal er toch een keer aan moeten geloven. Maar voorlopig nog maar even niet."