Glennis Grace is zaterdag aangehouden na een vechtpartij in een supermarkt in Amsterdam en zit sindsdien vast. Advocaat Richard Korver legt aan NU.nl uit waarom dit niet ongebruikelijk is.

"Het komt vaker voor dat een verdachte meerdere nachten wordt vastgehouden, als nog niet precies duidelijk is wat er is gebeurd", legt Korver uit. Het Openbaar Ministerie (OM) doet onderzoek naar de toedracht van de vechtpartij en tot hierover meer duidelijk is, kan het zijn dat de zangeres blijft vastzitten. Dit onderzoek is ook in het belang van de verdachte, benadrukt Korver.

De strafpleiter legt uit dat getuigenverklaringen van groot belang kunnen zijn bij geweldsdelicten die in het openbaar zijn gepleegd. "Bij dit soort zaken kan er dan voor worden gekozen om verdachten langer vast te houden, zodat ze mogelijke getuigen niet kunnen beïnvloeden."

De advocaat verwijst naar een geweldincident afgelopen zomer op Mallorca, waarbij de Nederlander Carlo Heuvelman doodgeschopt werd. "Daar ging het ook om openlijke geweldpleging, waarbij justitie veel waarde hechtte aan verklaringen van mogelijke getuigen."

'Gaat hier niet om stelen van rolletje kauwgum'

Hoewel de lengte van het voorarrest niet per definitie valt of staat met de ernst van het vergrijp, heeft dit wel invloed. "Als zij werd verdacht van het stelen van een rolletje kauwgum, was ze allang weer vrij", aldus Korver. "Als ik de media mag geloven gaat het hier om het flink op stelten zetten van een supermarkt waarbij geweld is gebruikt en mensen zijn bedreigd. Dan moet er goed uitgezocht worden wat zich precies heeft afgespeeld."

Daarnaast kunnen eerdere misdragingen van een verdachte ervoor zorgen dat iemand wordt vastgehouden. "Als een verdachte een strafblad heeft en in de maanden ervoor al drie keer eerder is opgepakt voor vergelijkbare vergrijpen, dan kan ervoor worden gekozen iemand langer binnen te houden. Als iemand nog in een proeftijd zit na een eerdere veroordeling kan ervoor worden gekozen om een voorwaardelijke straf alsnog op te leggen."

De eerste drie dagen dat een verdachte wordt vastgehouden wordt inverzekeringstelling genoemd. Het kan zijn dat er nog meer onderzoek nodig is en dan kan de hulpofficier van justitie de inverzekeringstelling met drie dagen verlengen. Na de periode van inverzekeringstelling bepaalt de rechter-commissaris of de verdachte in voorarrest moet blijven.

Als dan wordt besloten dat een verdachte niet mag worden vrijgelaten, wordt er gesproken van inbewaringstelling. Deze duurt maximaal veertien dagen. Na deze periode beslist de raadkamer van de rechtbank of een verdachte langer vast blijft zitten. Hierbij wordt gesproken van gevangenhouding en dit heeft een maximale duur van negentig dagen.

Glenda Batta, zoals Glennis Grace eigenlijk heet, werd zaterdag gearresteerd nadat haar vijftienjarige zoon eerder op de dag uit een supermarkt was gezet voor het roken van een e-sigaret. De zangeres zou met een groep verhaal zijn gaan halen bij het personeel van de supermarkt, waarbij geweld zou zijn gebruikt. De advocaat van de zangeres Kerem Canatan, zegt dat Grace iemand heeft geduwd, maar dat ze zich niet herkent in beschuldigingen dat ze zou hebben geslagen en geschopt.