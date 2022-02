Julia Fox en Ye vormen niet langer een koppel. De actrice heeft via haar woordvoerder bevestigd dat de twee uit elkaar zijn, maar vrienden blijven.

Geruchten over een mogelijke relatie ontstonden op Oudejaarsavond, toen de twee samen gezien werden. Al snel bleek het serieus: Ye gaf haar stylingtips en het stel verscheen samen op de rode loper. Hoe de twee elkaar hebben leren kennen, is niet bekend. Fox is actrice en had een rol in Uncut Gems.

Een woordvoerder zegt dat de vriendschap en samenwerking van Fox en Ye voortgezet wordt. "Maar ze zijn niet langer samen."

Het nieuws volgt na verschillende online uitspattingen van de rapper, die nog niet officieel gescheiden is van Kim Kardashian. Vrienden en familie maken zich zorgen over de mentale gezondheid van Ye, die een bipolaire stoornis heeft.