Heleen van Royen is opnieuw oma geworden. Olivia, de dochter van de schrijfster, is bevallen van een zoontje. Het jongetje heeft de naam West Valentijn gekregen, zo kondigt Van Royen aan op Instagram.

"Moeder en kind maken het goed. We kunnen ons geluk niet op. Heel trots op Olivia die hem op de wereld heeft gezet", schrijft de 56-jarige Van Royen bij een serie foto's van haar kleinkind.

