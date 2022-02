Jaimie Vaes heeft maandag voor het eerst iets van zich laten horen nadat Yvonne Coldeweijer zondag camerabeelden op haar juicekanaal Life of Yvonne had gedeeld waarop te zien zou zijn hoe haar partner Lil Kleine haar mishandelt.

Vaes stuurde roddelvlogger Farja Farvardin een bericht via Instagram. Op de vraag of ze oké is, antwoordde Vaes bevestigend en zei ze: "Mensen zijn zo intens gemeen en gestoord." Het is niet duidelijk over wie ze het in haar bericht heeft.

Coldeweijer deelde zondag mogelijke beelden van het incident. In de video zou te zien zijn dat Lil Kleine Vaes aan haar haren uit een auto trekt en mogelijk haar hoofd tussen het portier en de auto klemt. Het is niet bekend of het in de video daadwerkelijk om het koppel gaat en wanneer deze beelden zijn gemaakt.

Vorige zomer werd al onderzoek gedaan naar een incident tussen Lil Kleine en Vaes. De rapper zou zijn verloofde op het Spaanse eiland Ibiza hebben geslagen, maar beiden ontkenden dat er sprake was van fysiek geweld.

Heb jij zelf behoefte om te praten over jouw ervaring met huiselijk geweld of heb je hulp nodig? Je kunt gratis en anoniem contact opnemen met Veilig Thuis via 0800-20 00.