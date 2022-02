Roddelvlogger Yvonne Coldeweijer heeft de beelden waarop te zien zou zijn hoe Lil Kleine zijn partner Jaimie Vaes mishandelt, getoond om een beeld te geven van het gedrag van de rapper, meldt ze maandag in RTL Boulevard.

"We hebben natuurlijk afgelopen zomer allemaal gehoord wat er gebeurd is. We hebben het niet gezien, maar we hebben het gehoord", vertelde Coldeweijer, die hiermee doelde op de vermeende mishandeling van Lil Kleines vriendin Vaes in mei na een openingsfeest van hotel Oku op Ibiza.

"Op het moment dat deze beelden binnenkwamen dacht ik toch: het voegt wel iets toe aan de beleving als je het echt ook ziet", zei Coldeweijer over de beelden die ze zondag op haar juicekanaal Life of Yvonne liet zien.

Op de camerabeelden zou te zien zijn hoe de rapper Vaes mishandelt door haar aan haar haren uit een auto te trekken en mogelijk haar hoofd tussen de autodeur te klemmen. "Iedereen is in shock. Maar het is een dubbel gevoel, want ik denk: we wisten toch al dat hij dit heeft gedaan?", vertelde de roddelvlogger.

Coldeweijer wilde niet vertellen hoe ze aan de camerabeelden is gekomen.

Heb jij zelf behoefte om te praten over jouw ervaring met huiselijk geweld of heb je hulp nodig? Je kunt gratis en anoniem contact opnemen met Veilig Thuis via 0800-20 00.