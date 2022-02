Koen Kardashian heeft maandag via Instagram Stories gereageerd op de vermeende mishandeling van zijn goede vriendin Jaimie Vaes door haar verloofde Lil Kleine. De realityster schrijft dat "het monster" waar Vaes de afgelopen jaren mee te maken had "nu eindelijk voorbij" is.

Lil Kleine is zondagavond aangehouden op verdenking van mishandeling, nadat er beelden online verschenen waarop de rapper Vaes aan haar haren uit de auto lijkt te trekken en haar hoofd tussen het portier en de auto klemt. Kardashian, die eigenlijk Koen Pieter van Dijk heet, lijkt met zijn reactie te zeggen dat Vaes al langere tijd in een gewelddadige relatie verkeerde.

"Ik hoop nu dat je vooral vooruit kunt kijken, je veilig kan voelen en dat je weer de weg vindt om te kunnen stralen", schrijft hij. "Ik hoop op gerechtigheid, lieve Jaimie."

Kardashian schrijft dat hij heeft geprobeerd er voor Vaes te zijn, maar dat hij niet altijd wist hoe, omdat er geen handboek is voor de situatie waarin zij zat. "Genoeg is genoeg. We doen dit samen, ik hou van je", besluit hij zijn bericht.

Het is niet de eerste keer dat Lil Kleine in opspraak raakt wegens vermeende mishandeling van de moeder van zijn kind. Afgelopen zomer werd hij op Ibiza gearresteerd, omdat hij Vaes zou hebben mishandeld. Het stel ontkende later in een verklaring dat er geweld was gebruikt.

Scholten is afgelopen vrijdag nog veroordeeld tot een taakstraf van 120 uur voor zinloos uitgaansgeweld. Na de uitspraak van de rechtbank zei de rapper in hoger beroep te gaan.

Lil Kleine, die afgelopen vrijdag nog veroordeeld werd tot een taakstraf van 120 uur voor zinloos uitgaansgeweld, zit momenteel nog vast. De politie wil niet zeggen of Vaes aangifte heeft gedaan tegen Jorik Scholten, zoals de rapper echt heet.

Heb jij zelf behoefte om te praten over jouw ervaring met huiselijk geweld of heb je hulp nodig? Je kunt gratis en anoniem contact opnemen met Veilig Thuis via 0800-20 00.