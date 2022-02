Glennis Grace heeft haar tweede nacht op het politiebureau van Amsterdam doorgebracht en zal ook maandag niet vrijkomen, meldt de politie Amsterdam op Twitter. Zaterdag werd de 43-jarige zangeres in Amsterdam aangehouden op verdenking van onder meer mishandeling in een supermarkt.

Een woordvoerder van de politie heeft de identiteit formeel niet bevestigd. De advocaat van Grace, Kerem Canatan, zei zondagavond dat het om de zangeres gaat.

"De drie verdachten in het onderzoek naar geweldsincidenten in een supermarkt afgelopen zaterdag blijven ook vandaag op last van de officier van justitie vastzitten", laat de politie weten. Die doet verder geen mededelingen meer, tot de verdachten eventueel voorgeleid worden.

Zaterdag werden Glenda Batta, zoals de zangeres voluit heet, en haar zoon aangehouden na een vermeend gevecht in een supermarkt. Haar advocaat heeft bevestigd dat de zangeres een medewerker heeft geduwd, maar zegt dat ze zich niet herkent in de beschuldiging dat ze zou hebben geschopt en geslagen.

Grace zou naar de supermarkt zijn gegaan nadat haar vijftienjarige zoon gewond thuis was gekomen na een ruzie in de betreffende winkel. Deze onenigheid zou zijn ontstaan toen de jongen in de winkel een elektronische sigaret gebruikte en gevraagd werd het pand te verlaten.

Grace wilde verhaal halen bij de medewerkers, maar ze werd volgens haar advocaat uitgelachen, waarop ze een medewerker zou hebben geduwd. Naast de zangeres en haar zoon werd ook een 27-jarige man gearresteerd.