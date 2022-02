Lil Kleine is zondagavond aangehouden op verdenking van het mishandelen van zijn verloofde Jaimie Vaes. Het is niet de eerste keer dat de rapper in aanraking komt met de politie. Afgelopen zomer werd hij aangehouden op Ibiza en vorige week vrijdag legde de rechter de 27-jarige artiest een taakstraf op wegens zinloos uitgaansgeweld. Een overzicht van de incidenten.

Arrestatie Amsterdam - februari 2022

Zondagavond wordt duidelijk dat Lil Kleine, die eigenlijk Jorik Scholten heet, door de politie is aangehouden vanwege een geweldsincident aan de Prinsengracht in Amsterdam. Zijn advocaat bevestigt dat het om haar cliënt gaat, nadat diverse bronnen haar al voorgaan.

Op beelden, in handen van juicekanaal Life of Yvonne, is te zien hoe de rapper een dag eerder uit zijn auto stapt en een discussie heeft met iemand in het voertuig. Vervolgens trekt hij zijn verloofde Jaimie Vaes aan haar haren uit de auto en klemt haar hoofd tussen het portier en de auto.

Of Vaes aangifte heeft gedaan, kan de politie maandag nog niet zeggen. Het management van het stel vraagt het gezin - Vaes en Scholten hebben samen een tweejarige zoon - met rust te laten en zegt later met een nadere verklaring te komen.

Veroordeling Amsterdam - februari 2022

Afgelopen vrijdag hoort de rapper nog hoe de rechtbank hem veroordeelt tot een taakstraf van 120 uur. De rechter acht het bewezen dat Scholten betrokken is geweest bij een mishandeling in 2019, waarbij één man door drie mannen in elkaar is geslagen tijdens het uitgaan. Van het incident zijn beelden gemaakt en vertoond in de rechtbank.

Het Openbaar Ministerie (OM) eist ook een voorwaardelijke celstraf van twee weken, maar de rechter gaat daar niet in mee. Toch is de rapper niet tevreden met de uitspraak; hij laat weten in hoger beroep te gaan.

Arrestatie Ibiza - mei 2021

Scholten en zijn verloofde zijn samen op vakantie op Ibiza als er in de Nederlandse media een verhaal opduikt: de rapper zou Vaes zwaar hebben mishandeld. Ooggetuigen melden dat Vaes met bebloed gezicht en gescheurde kleding de lobby van het hotel is binnengerend.

De Spaanse politie arresteert Kleine en hij moet voor de rechter komen. Diezelfde maand wordt de zaak geseponeerd en doet het stel het incident af als opgeblazen. "Wij zijn echt geschokt door alle media-aandacht met betrekking tot onze relatie. De geruchten die rondgaan omtrent dit incident zijn absoluut niet waar. We hebben onze hoogtepunten, maar zeker ook onze dieptepunten. Omdat wij in de spotlight staan, worden deze onder een vergrootglas gelegd."

In een video verzekeren de twee hun volgers ervan dat alles goed is. "Tuurlijk, wij maken ruzie en het raakt weleens verhit. Wij snappen dat we een voorbeeldfunctie hebben en dit mag er absoluut niet een voorbeeld van zijn dat ruzie maken oké is. Maar wat er nu wordt verspreid, is echt ontzettend treurig en doet ons onwijs veel pijn."

Het incident zorgt ervoor dat het huwelijk van de twee wordt uitgesteld, al zegt Scholten zelf dat dat komt door de coronapandemie.

Heb jij zelf behoefte om te praten over jouw ervaring met huiselijk geweld of heb je hulp nodig? Je kunt gratis en anoniem contact opnemen met Veilig Thuis via 0800-20 00.