Thomas van der Vlugt is de nieuwe vrijgezel die in het Videoland-programma De Bachelor op zoek gaat naar de ware. Dat de relaties van zijn voorgangers Tony Junior en Gaby Blaaser uiteindelijk op niets zijn uitgelopen, heeft de StukTV-presentator niet afgeschrikt. Sterker nog: het maakte dat hij het als een uitdaging zag het avontuur wél te laten slagen, vertelt hij in gesprek met NU.nl.

Op zoek naar de liefde in een televisieprogramma: bekende en onbekende Nederlanders proberen het al jarenlang in verschillende formules. Bij First Dates gaan twee vrijgezellen uit eten, bij Lang Leve de Liefde laten mensen zich opsluiten met een onbekende en in Married At First Sight geven singles elkaar zelfs meteen het jawoord. In De Bachelor (of De Bachelorette) proberen tientallen vrijgezellen het hart van één bekende Nederlander te veroveren. En in de vorige seizoenen liep dat niet goed af.

Van der Vlugt heeft ook gezien hoe de relatie van Blaaser en Joey na de opnames stukliep en hoe Tony Junior zichzelf in de problemen werkte door na het programma niet alleen met Julia maar ook met de andere dames contact te houden. "Maar dat maakt het een uitdaging: het is nog niet eerder geslaagd, dus is het leuk het zelf te proberen. Ik hou ervan als je als kijker niet weet hoe iets eindigt en dat is hier zeker zo. Je wil dat mensen zich afvragen: komt dit goed?"

"Van tevoren heb ik het er met vrienden en familie over gehad. Die vonden het allemaal een heel goed idee, vooral ook omdat het ze hilarisch leek mij te zien daten, haha. Maar ook omdat ze dachten dat het wel eens zou kunnen werken. Ik wilde er met volle overgave in en dat is gelukt. Ik ben er totaal open in gegaan en wilde echt bij mezelf blijven."

3.500 aanmeldingen van vrijgezelle vrouwen

De programmamaker wist maar liefst 3.500 vrouwen ertoe te bewegen zich op te geven voor De Bachelor, ruim 1.500 aanmeldingen meer dan zijn voorganger Tony Junior ontving. "Bizar hè? Ook te gek, ik kan het me niet voorstellen, zo veel vrouwen."

Uit die duizenden aanmeldingen zijn uiteindelijk zestien vrouwen geselecteerd om Van der Vlugt te leren kennen in Mexico. "Bij de rode loper, de eerste ontmoeting, was ik superzenuwachtig. Maar zij natuurlijk ook. Daar ben ik veel mee bezig geweest, hoe het allemaal voor hen moet zijn. Ik ben wel wat camera's gewend, maar voor hen is het twee keer zo intens allemaal. Ik heb ze steeds geprobeerd gerust te stellen."

In korte tijd moest Van der Vlugt uitzoeken wie de ware voor hem was. Dat was niet altijd makkelijk. "Ik schreef alles op, zeker als ik twee dates op één dag had: dan zette ik voor mezelf op een rij hoe leuk het was, maar ook wat ik dan precies voelde. Daardoor zag ik soms dat mijn reactie bij de één verliefder was dan bij de ander. Er lopen zoveel gevoelens door elkaar heen, je zit in een soort bubbel en je gaat er helemaal in op. Ik was echt constant met ze bezig: hoe voelen zij zich, hebben ze het leuk? Maar ook met de vraag of ze mij leuk vonden natuurlijk."

Bachelor bedacht dates zelf

De 29-jarige Van der Vlugt bedacht de dates bedacht zo veel mogelijk zelf, want voor hij naar Mexico vloog had hij wel een idee hoe hij de vrouwen goed kon leren kennen. "Ik kwam met een hele lijst van dingen die ik wilde doen en wilde zien en daar werd door de programmamakers heel goed op gereageerd. Het leek mij goed om actieve dates te hebben, zodat je ziet hoe iemand reageert op een verrassing en of iemand een beetje uitgedaagd kan worden. En dat droeg er ook aan bij dat het niet te zwaar werd; als je alleen maar zware gesprekken voert, wordt het allemaal wel heel pittig."

De opnames in Mexico zijn eind 2021 afgerond en de geruchtenmolen is al gaan draaien. Het verhaal dat hij een contract heeft moeten ondertekenen waarin hij belooft een half jaar samen te blijven met de vrouw die hij uitkiest ontkracht hij direct.

Met wie Van der Vlugt aan het eind van de rit overblijft, kan hij nog niet verklappen. Maar het terugzien van de eerste aflevering, waarin te zien is hoe hij de dames (onder wie de vrouw die hij uiteindelijk zijn laatste roos geeft) ontmoet, was bijzonder. "Heel grappig om te zien hoe zij zich daar opstelt en hoe ik reageer. Echt heel leuk om dat zo terug te zien."