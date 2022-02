Rapper Lil Kleine blijft ook maandag vastzitten nadat hij zondagavond werd gearresteerd op verdenking van mishandeling. De politie schrijft op Twitter dat een 27-jarige man op last van de officier van justitie niet wordt vrijgelaten.

De politie doet geen verdere mededelingen, maar wacht het onderzoek van het Openbaar Ministerie (OM) af. Een woordvoerder kan niet zeggen of er aangifte is gedaan tegen de rapper.

De politie kreeg zondag een melding over een mishandeling aan de Prinsengracht. De verdachte was in een auto gestapt en weggereden. De automobilist werd op de Stadhouderskade staande gehouden. Daarbij werd een 27-jarige man gearresteerd. De advocaat van Jorik Scholten, zoals de rapper echt heet, laat aan Shownieuws weten dat hij inderdaad is aangehouden.

Juicekanaal Life of Yvonne deelde eerder op zondag beveiligingsbeelden waarin te zien zou zijn dat Scholten zijn verloofde Jaimie Vaes aan haar haren uit de auto trekt en haar hoofd tussen het portier en de auto klemt.

Lil Kleines advocaat Nienke Hoogervorst heeft persbureau ANP laten weten verder niet te willen reageren. Zijn management liet zondag aan Shownieuws weten de beelden te hebben gezien en kondigde aan later met een verklaring te komen.

De rapper werd vrijdag nog veroordeeld tot een werkstraf van 120 uur vanwege mishandeling. In het centrum van Amsterdam maakte Lil Kleine zich in december 2019 schuldig aan "zinloos uitgaansgeweld", aldus de rechtbank. Hij zegt onschuldig te zijn en is in hoger beroep gegaan.

Heb jij zelf behoefte om te praten over jouw ervaring met huiselijk geweld of heb je hulp nodig? Je kunt gratis en anoniem contact opnemen met Veilig Thuis via 0800-20 00.