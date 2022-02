Glennis Grace heeft in ieder geval een nacht op het politiebureau moeten doorbrengen, nadat zij zaterdagavond was aangehouden vanwege betrokkenheid bij een uit de hand gelopen ruzie in een supermarkt. Haar advocaat zegt tegen De Telegraaf dat de zangeres, anders dan wordt beweerd, geen agressie heeft vertoond.

De zangeres werd zaterdag door de politie aangehouden na een incident met haar vijftienjarige zoon in dezelfde supermarkt. Grace zou geweld hebben gebruikt tegen diverse medewerkers van de winkel, nadat ze daar met een groep was gearriveerd om verhaal te halen.

Haar advocaat zegt nu dat er geen sprake was van agressie van de kant van de zangeres; ze voelde zich slechts niet serieus genomen. "Ze had het gevoel dat ze haar aan het uitlachen waren. Ze zou een van de medewerkers hebben geduwd. De verdenking is dat ze ook zou hebben geslagen en geschopt, maar daar herkent Glennis zichzelf niet in."

De ruzie zou zijn ontstaan nadat de vijftienjarige zoon van Grace een elektronische sigaret had gebruikt in de supermarkt. Toen hem werd gevraagd te vertrekken, zou er een vechtpartij zijn ontstaan. "Hij vertelt dat hij daarbij geduwd is en met zijn hoofd tegen een kast of een stelling is aan gekomen." Daarna zouden de zangeres en enkele vrienden verhaal zijn gaan halen bij dezelfde supermarkt.

Zondagavond was het onderzoek nog niet afgerond en werd de zangeres, samen met haar zoon en een 27-jarige man, vastgehouden op het politiebureau.